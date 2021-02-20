На Ямале изменят из-за COVID-19 формат Дня оленевода Праздник будет организован только на открытом воздухе

В 2021 года День оленевода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пройдет в усеченном формате, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В этом году планируется проводить праздники только на открытом воздухе. Мероприятий в помещениях не будет. Развлечения и ярмарки организуют таким образом, чтобы не создавать очереди и большого скопления людей — площадки рассредоточатся на обширной территории»,— рассказали в пресс-службе.

Кроме того, было принято решение отказаться от некоторых мероприятий в муниципалитетах, где празднование Дня оленевода традиционно проходит более широко. В то же время спортивные соревнования будут проходить без приглашенных гостей.

Так, в Надыме отменены открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала. Вместо традиционных двух дней празднование продлится в течение одного дня. В программу соревнований будет включен тройной национальный прыжок, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и национальную борьбу.

В Новом Уренгое отменен праздник народов Севера. На День оленевода пройдут соревнования по традиционным видам спорта, будет организована уличная торговля.

«В Салехарде изменена общая концепция проведения праздника: на территории разнесены сценическая площадка, трассы старта и финиша гонок на оленьих упряжках, отдельно выделен фуд-корт. В День оленевода пройдет этап Чемпионата и Первенства России по снегоходному кроссу, запланированы полеты легкой и сверхлегкой авиации, показательные выступления планеристов и профессионалов по сноукайтингу»,— уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Напомним, в 2020 году День оленевода был отменен из-за коронавируса. В этом году в зависимости от территории мероприятия пройдут с конца февраля по апрель.