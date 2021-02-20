Суд приостановил работу опасного участка разреза КТК в Кузбассе

Сибирское управление Ростехнадзора при внеплановой проверке выявило 44 нарушения требований промышленной безопасности на угольном разрезе «Караканский Южный» (ПАО «Кузбасская Топливная Компания», КТК).

«Установлено, что горные работы велись с нарушением проектных решений в части параметров системы элементов разработки и календарного плана по добыче и вскрыше каменного угля, что привело к образованию опасной зоны. Опасная зона не зарегистрирована в установленном порядке, границы ее не обозначены предупредительными знаками, не разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности ведения работ в опасной зоне»,— сообщает пресс-служба управления Ростехнадзора.

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью работников разреза и 10 февраля составили протокол о временном запрете его деятельности.

Материалы административного дела были переданы в Прокопьевский районный суд, который вынес решение о приостановлении деятельности по ведению работ в опасной зоне на горном участке угольного разреза «Караканский Южный» сроком на 60 суток. КТК выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений, компания и ее руководители оштрафованы на общую сумму 439 тыс. руб.

В составе ПАО «Кузбасская топливная компания» — пять угольных разрезов в Кемеровской области, две обогатительные фабрики, железнодорожная инфраструктура. Компания обеспечивает углем более 400 тыс. домохозяйств и 1 тыс. муниципальных и коммерческих котельных.

Дарья Решетникова