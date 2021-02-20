Экс-глава отдела свердловского фонда капремонта будут судить за мошенничество

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя южного территориального отдела регионального фонда содействия капитальному ремонту в многоквартирных домах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчине 1957 года рождения предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использование своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2019 годы похищал денежные средства фонда, которые выделялись по контрактам на оплату услуг перевозчиков за оказание транспортных услуг сотрудникам отдела. Для этого мужчина предложил подчиненным ездить по служебной деятельности на своих собственных автомобилях, а сам составлял фиктивные документы об оказании транспортных услуг.

«Часть денежных средств, полученных из фонда, обвиняемый возмещал сотрудникам, совершавшим поездки, а часть похищал. Общая сумма похищенных средств составила более 4,3 млн. руб.»,— уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.