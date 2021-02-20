Долги по зарплатам в Кузбассе выросли в два раза за месяц

В Кузбассе долги по зарплате выросли за январь 2021 года в два раза — до 277 млн руб., сообщает Кемеровостат.

Как отмечает ведомство, просроченная задолженность анализировалась только среди компаний, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

В тоже время в министерстве угольной промышленности региона сообщили, что работникам шахты «Заречная», которая находится в банкротстве с ноября 2017 года, в январе была выплачена зарплата за декабрь прошлого года в полном объеме.

В сентябре 2020 года следственное управление Следственного комитета по Кузбассу возбудило уголовное дело в по факту невыплаты заплаты на АО «Шахта "Алексиевская"» (ранее входило в состав «Заречная»). В феврале 2021 года следователи объявили о приглашении уволенных и действующих работников предприятия с задолженностью по заработной плате, чтобы признать их потерпевшими в рамках уголовного дела.

Даниил Тарабукин