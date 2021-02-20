Еще 93 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у 9 детей до 14 лет и 20 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 33 жителя Ижевска, 23 гражданина из Глазова, пять — из Увинского района, по четыре — из Воткинска, Завьяловского, Малопургинского и Шарканского районов, по три — из Игринского, Кезского и Ярского районов, по одному — из Сарапула, Балезинского, Глазовского, Каракулинского, Красногорского, Сарапульского и Юкаменского районов. При этом 95 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 27566 случаев заражения коронавирусом. Из них 359 закончились летальным исходом, 24188 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 107 заболевших находятся в тяжелом состоянии.