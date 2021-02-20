Забег росомахи

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что с 19 февраля открыта регистрация на пятый Пермский марафон, который состоит 4–5 сентября. Алексей Дёмкин рассказал также, что планирует пробежать одну из дистанций. В этот же день в Перми состоялась презентация медалей марафона. На награде, разработанной художником-скульптором Рустамом Исмагиловым, изображена росомаха. Она символизирует один из периодов года в промысловом календаре коми, дизайн медали демонстрирует самобытность Прикамья. Организаторы ожидают, что в соревнованиях Пермского марафона примут участие до 12 тыс. человек. Победители женского и мужского марафонских забегов вновь получат по 500 тыс. рублей, если финишируют за определенное время.

На пресс-конференции заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов отметил, что Пермский марафон стал значимым событием не только в спортивной жизни страны, но и на международном уровне, заняв 31-ю строчку в одном из международных рейтингов. Всего в рейтинг попали 52 города, в которых проводятся подобные состязания, в том числе и четыре российских – Пермь, Томск и Казань. «Если первый марафон собрал 5,5 тыс. спортсменов, то в этом году мы ожидаем до 12 тыс. участников», – рассказал замглавы администрации города. Он выразил надежду, что к осени коронавирусные ограничения будут сняты и это позволит провести торжественное открытие соревнований и ряд сопутствующих мероприятий.

По словам Алексея Грибанова, в этом году на медали участников и победителей Пермского марафона будет изображена росомаха. Таким образом, ее создатель, художник-скульптор Рустам Исмагилов, сохранил тематику коми-пермяцкого промыслового календаря, мотивы которого можно увидеть на медалях предыдущих марафонов. Так, в прошлом году на них был изображен горностай. Дизайн медали отражает как современные тенденции, так и самобытность нашего региона. «Немногие знают даже, как выглядит это животное, но можно сказать, что оно является традиционным для нашего края и по праву символизирует в календаре коми один из девяти периодов года», – рассказал господин Исмагилов. По словам художника, обратная сторона медали, как и в предыдущие годы, останется чистой. На ней участники смогут выгравировать свои фамилию и имя, а также время прохождения дистанции. Рустам Исмагилов добавил, что тематика коми-пермяцкого календаря будет использоваться при создании медалей для будущих марафонов.

Председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин объявил, что участники могут оформить регистрацию на сайте умный-спорт.рф. Профессиональные спортсмены и любители могут заявиться на семь дистанций – от детской в 1 км до классической марафонской 42,195 м. В рамках соревнований будет также организован заезд на колясках на 200 м для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Больше всего слотов (3,2 тыс.) выделено на 10-километровый забег. Заявиться на дистанцию 3 км смогут до 3 тыс. участников, на 5 км и полумарафон – до 2 тыс. Для спортсменов, которые намерены пробежать «полный» марафон, предусмотрено 750 слотов.

«Мы наблюдаем рост интереса к забегам на длинные дистанции, – рассказал Сергей Сапегин. – Люди, которые начинали с небольших дистанций, хотят пробежать больше». По его словам, бесплатно получить слоты смогут пенсионеры, ветераны труда и инвалиды. Скидка в 50% предусмотрена для школьников и студентов очной формы обучения. Ее могут получить и семьи: при регистрации на соревнования двух родителей первый ребенок получает скидку 50%, а остальные смогут поучаствовать в забеге бесплатно. Призовой фонд марафона останется прежним – победители женских и мужских марафонских забегов получат по 500 тыс. рублей, если финишируют за определенное время.

«Забеги пройдут по тем же маршрутам, что и в прошлом году, – отметил Сергей Сапегин. – Трасса марафонской дистанции сертифицирована на международном уровне. Мы считаем ее довольно удачной».