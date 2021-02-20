Сотрудники СКР займутся проблемами ветхого дома в Свердловском районе Перми

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю начали проверку деятельности управляющей компании, обслуживающей жилой дом на ул. Краснополянской, 24 в Свердловском районе Перми, жители которой пожаловались на ветхое состояние и постоянные коммунальные аварии. СКР вмешался в ситуацию после того, как сюжет о жителях дома вышел на НТВ.

Поручение проверить соблюдение законодательства со стороны работников управляющей компании и администрации района дал вчера председатель СКР Александр Бастрыкин. «В эфире одного из федеральных каналов освещались коммунальные проблемы жителей аварийного дома в городе Перми, которые ждут обещанное расселение в 2024 году. Помимо перечисленных опасных условий для проживания сообщается, что одну из квартир затопило кипятком после прорыва трубы, и впоследствии на женщину чуть не рухнули части потолка. При этом жители винят в бездействии управляющую компанию и коммунальщиков. Органами СУ СК России по Пермскому краю организована проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки, а также дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц муниципального образования и сотрудников управляющей компании», - сообщается на сайте СКР.

Трехэтажный жилой дом на у. Краснополянской, 24 был построен в 1958 году. В 2016 году его признали аварийным, сроки расселения жильцов и сноса дома переносились. По планам городских властей, его должны снести в 2024 году – до этого времени в нем могут проживать люди. В 2019 году в доме обрушилась часть карниза. В здании протекает крыша и регулярно происходят аварии на системе водоснабжения. Дом обслуживает управляющая компания «Доверие плюс».