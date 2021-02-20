В Кузбассе назначили исполняющего обязанности председателя правительства

Должность исполняющего обязанности председателя правительства занял первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, сообщили “Ъ-Сибирь” два источника в администрации правительства.

Согласно закону о правительстве Кузбасса, председатель вправе представлять главе региона предложения о назначении и освобождении от должности, а также о наложении дисциплинарных взысканий и поощрений первого зампредседателя правительства — министра финансов Кузбасса, зампредседателя правительства, министров, о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении.

Региональный закон «О внесение поправок в устав Кемеровской области — Кузбасса», предусматривающий учреждение новой структуры областного правительства с председателем, его первым заместителем и перераспределение обязанностей в системе исполнительной власти региона, был принят заксобранием 26 января, подписан губернатором Сергеем Цивилевым и опубликован 1 февраля. Закон предусматривает вступление в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Поправки в устав были представлены на заседании регионального парламента, как направленные на реформирование органов исполнительной власти региона.

51-летний Вячеслав Телегин начал трудовую деятельность в 1887 году поверхностным горнорабочим, затем — учеником подземного электрослесаря на шахте. В 2010 году избрался на должность главы Ленинск-Кузнецка, в 2015 году стал главой Ленинск-Кузнецкого округа. В 2018 году назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора, руководил блоком по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.

Артем Шпек, Игорь Лавренков, Кемерово