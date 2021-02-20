В 2018 году марка Volkswagen стала партнером Национальной футбольной программы UEFA – Союза европейских футбольных ассоциаций. В рамках предстоящего главного футбольного события года – УЕФА ЕURO 2020(тм), перенесенного на лето-2021, Volkswagen представляет для поклонников футбола специальное исполнение нового поколения бестселлера Polo – Football Edition.



Новинка доступна для заказа у официальных дилеров Volkswagen в Красноярске:

«Медведь-Запад», ул. 9 Мая, 72, тел. 222-1-777;

«Медведь АТЦ», ул. Копылова, 57, тел. 246-05-65.

Узнать подробнее о специальной версии можно на сайте официальных дилеров.

Volkswagen Polo Football Edition, построенный на базе популярной комплектации Status, предлагается с несколькими двигателями: 110 л. с. в паре с 5-МКП или 110 л. с. в сочетании с 6-АКП, а также 125 л. с. в паре с 7-АКП.

Экстерьер футбольной версии отличают накладки на передние пороги Football Edition, а также специальный значок Football Edition на крышке багажника.

Интерьер и функциональное оснащение нового исполнения бестселлера дополнены передним центральным подлокотником, салонными ковриками с логотипом EURO 2020(тм), камерой заднего вида, а также мультимедиа-системой с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой функций Bluetooth/App-Connect и шестью динамиками, USB-разъемами для задних пассажиров.

Кроме того, для всех клиентов, сделавших выбор в пользу исполнения Football Edition, предусмотрен специальный комплект болельщика, в который входят рюкзак, шарф болельщика, грим и мишка-болельщик.

Производство специальной версии Polo Football Edition планируется в марте, а в продажу автомобили поступят в апреле 2021 года. Цены будут объявлены позже.

Для России футбол – самый массовый вид спорта, который является традиционно значимым и для Volkswagen. Марка поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». Volkswagen также является официальным автомобилем сборной России по футболу.