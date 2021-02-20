«Опора России» попросила Ростуризм поддержать сферу детского отдыха

Бизнес-объединение «Опора России» попросило Ростуризм создать рабочую группу по вопросам нормативного регулирования и поддержки предпринимателей в сфере детского отдыха и туризма. Письмо в ведомство направил вице-президент объединения и руководитель экспертной группы «Развитие предпринимательства в сфере туризма» Алексей Кожевников.

«В рамках работы ТДК (план мероприятий "Трансформация делового климата".— “Ъ”) мы попросили Ростуризм оперативно создать рабочую группу по детскому туризму и начать снимать барьеры для этой отрасли, а также формировать меры поддержки»,— цитирует письмо господина Кожевникова ТАСС.

Он отметил, что в этом году детские лагеря не могут работать полноценно из-за коронавирусных ограничений. По его данным, с рынка могут уйти 60–70% представителей негосударственного сектора, поэтому необходимо привлекать инвесторов в этот сектор. Господин Кожевников уточнил, чтобы заниматься детским туризмом, предпринимателю сейчас нужно знать и соблюдать более 200 нормативно-правовых актов. Он считает, что с таким подходом развить этот сектор туризма не получится.

Подробнее о туризме в России на фоне пандемии — в интервью главы Ростуризма “Ъ” «"Россия отстает от туристически развитых стран в три раза"».