Россия не намерена в одностороннем порядке отказываться от поставок оружия сторонам конфликтов

Москва не заинтересована в пересмотре правил торговли оружием, об этом в интервью “Ъ” заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, комментируя сообщения о том, что США приостанавливают продажу вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

«Мы действуем четко в нормах международных соглашений, и тех правил, которые существуют. Если нет запрета Совета безопасности ООН на поставку в ту или иную страну военного и военно-технической продукции, то мы в одностороннем порядке, как правило, не накладываем каких-либо ограничений. Мы строго выполняем международные соглашения, поэтому мы и впредь будем придерживаться таких принципов»,— пояснил он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден критиковал поддержку со стороны США при своем предшественнике Дональде Трампе «возглавляемой Саудовской Аравией войны в Йемене». В своей программной речи о приоритетах внешней политики США господин Байден заявил: «Эта война должна закончиться. И, с тем чтобы подчеркнуть нашу приверженность (этой цели.— “Ъ”), мы прекращаем поддержку Америкой наступательных операций в Йемене, включая соответствующие поставки оружия». До этого стало известно, что новая администрация временно приостановила реализацию сделок по продаже оружия, заключенных Дональдом Трампом с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Подробнее о влиянии смены президента США на Саудовскую Аравию — в материале “Ъ” «Эр-Рияд встал на путь исправления прав человека».

Галина Дудина