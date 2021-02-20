Россия заинтересована в сотрудничестве с Ливией после снятия оружейного эмбарго

Российская сторона обсуждает с властями Ливии перспективу возобновления сотрудничества после снятия введенного еще в 2011 году оружейного эмбарго. Это подтвердил в интервью “Ъ” министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы действительно обсуждаем такую перспективу и рассчитываем на восстановление наших индустриальных кооперационных отношений»,— сказал господин Мантуров.

В конце января Денис Мантуров провел в Москве переговоры с вице-премьером Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом. «С вице-премьером мы обсуждали достаточно широкий перечень вопросов по инфраструктурным проектам, по поставке в первую очередь гражданской продукции, и рассчитываем, что этот контакт и интерес сохранится и у наших предприятий будет появляться возможность получать какие-то заказы,— рассказал Денис Мантуров “Ъ”.— Мы же все-таки там достаточно много и долго работали, поставляли и технику, и военную в том числе, и гражданскую, и индустриальное сотрудничество велось с точки зрения строительства инфраструктурных объектов, промышленных. Сейчас они требуют модернизации и восстановления, но думаю, этим ограничиваться не надо». «Начнем, наверное, с гражданской продукции, а потом уже, когда все в стране наладится, вернемся к другим вопросам тоже»,— уточнил министр.

Подробнее об экспорте вооружения — в интервью Дениса Мантурова “Ъ”.

Галина Дудина