«Архнадзор» пополнил «Черную книгу»

Москва лишилась более 200 ценных исторических архитектурных объектов за последние десять лет — к таким данным пришли эксперты общественного движения «Архнадзор». Они указывают, что столица практически перестала терять наиболее ценные гражданские сооружения — палаты XVII века, как это часто случалось при Юрии Лужкове. Однако, указывают градозащитники, и сейчас сносятся здания, имеющие охранный статус. При этом, уверяют в «Архнадзоре», чиновники отказывают ценным объектам в охранных статусах, что в будущем влечет их снос.
220 исторических объектов XIV–ХХ веков уничтожено в Москве за последние десять лет. Такие данные содержатся в обновленной версии «Черной книги» общественного движения «Архнадзор» — каталоге утрат московского культурного наследия. Как сообщил “Ъ” координатор движения Рустам Рахматуллин, более ранняя версия включала данные по 2016 год, в нем фигурировали 85 объектов. Теперь добавлены данные с 2016 года по декабрь 2020 года.
Еще 18 снесенных объектов были заявлены градозащитниками на охрану (стояли в очереди на внесение в перечень выявленных ценных объектов), 18 зданий уже являлись ценными градоформирующими объектами, то есть были под охраной особого перечня объектов исторической среды. При этом 30 снесенным объектам было отказано в охранном статусе.
Среди объектов из списка «Архнадзора»:
- 55 многоквартирных домов,
- 51 фамильный дом (городские усадьбы, особняки знати, дачи, крестьянские избы),
- 42 общественных здания,
- 38 производственных, конторских и складских объектов,
- 23 транспортных здания и сооружения,
- 6 церковных и монастырских зданий, «включая их археологические остатки»,
- 5 малых архитектурных форм (вспомогательные сооружения) и художественных объектов.
К наиболее серьезным московским потерям десятилетия в «Архнадзоре» относят, в частности, флигель усадьбы князей Шаховских-Глебовых-Стрешневых в Калашном переулке, Соборную мечеть, стадион «Динамо», интерьеры «Детского мира» на Лубянке, девять павильонов на ВДНХ, часть подворья митрополита Киприана в Троицком-Голенищево (культурный слой XIV–XV веков).
К тяжелым утратам градозащитники относят разбор до фасада дома Черникова в Неопалимовском переулке («снос до фасада считается сносом»), а также снос зданий на Новой и Старой Басманных улицах, водонапорной башни железнодорожной станции Москва-Смоленская-Товарная (постройка XIX века, признана самостроем, снесена местными органами благоустройства), а также разбор спорткомплекса «Олимпийский».
«Рост в 2020 году произошел за счет сноса транспортных объектов: в 2019 году было снесено одно такое сооружение, в 2020 году — семь»,— сказал он. Также за последние два года выросло число снесенных многоквартирных домов: с трех в 2019 году до шести в прошлом году. Господин Рахматуллин обратил внимание, что с 2018 года по 2020 год рост шел за счет нестатусных объектов (не имеющих охранных статусов): «Число снесенных статусных объектов снизилось, а тех, которым было отказано в выявлении или в постановке на охрану,— повысилось. Объяснение этому одно: потому и отказывают, чтобы их снос не попал в официальную статистику».
В «Архандзоре», опираясь на практику отказов в охранных статусах, прогнозируют, что в 2021 году будут снесены, в частности, части строений Бадаевского завода, флигель усадьбы Позднякова XVIII века (флигель Наполеоновского театра — когда Наполеон находился в Москве там было дано 11 спектаклей) и флигель усадьбы Демидовых XVIII века. «То, что флигель Наполеоновского театра будет снесен, видно из опубликованной экспертизы»,— заявил господин Рахматуллин, назвав снос таких зданий «ненаучным и манипулятивным».
Сравнивая тенденцию сноса исторических зданий во времена двух московских мэров — Юрия Лужкова (градоначальник с 1992 года по 28 сентября 2010 года) и Сергея Собянина (возглавляет Москву с 2010 года), координатор «Архнадзора» заметил, что «лужковские времена не были ограничены законом»: «Тогда все ломалось совершенно безоглядно — мы примерно раз в год теряли палаты XVII века или первой половины XVIII века, то есть древнейшие гражданские здания, притом что они обладали охранными статусами». Сейчас, по его мнению, «прогресс очевиден»: за последние десять лет были снесены только одни палаты XVII века — в 2014 году, после чего московские власти обратились в суд. «Но это не значит, что сейчас перестали ломать памятники»,— заметил градозащитник.
«Однако сейчас зачастую игнорируется факт, что в охранных зонах исключена строительная деятельность, за исключением мер по регенерации (воссоздания.— “Ъ”) утраченных объектов исторической среды. Но понятие регенерации продолжает трактоваться вольно — на месте двухэтажного здания может проектироваться шесть»,— отмечает он.
В числе основных причин сноса исторических зданий в «Архнадзоре» называют «отсутствие принципиальной и последовательной политики городских властей, направленной на сохранение исторического города», отсутствие четких законодательных ограничений градостроительной деятельности в охранных зонах объектов культурного наследия, а также полнейшую безнаказанность вандалов («за десять лет ни один из организаторов сносов в Москве (представители строительного бизнеса.— “Ъ”) не был привлечен к реальной уголовной ответственности»). Также градозащитники указывают, что градостроительные решения принимаются «за закрытыми дверями Градостроительно-земельной комиссии Москвы», а также сетуют на отсутствие общественного органа, где могли бы рассматриваться градостроительные, архитектурные и реставрационные проекты с участием представителей экспертного сообщества.