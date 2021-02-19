Движение по Крымскому мосту открыли в сторону Керчи

Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи открыто, сообщило управление федеральных автомобильных дорог «Тамань». По его сообщению, в направлении Краснодарского края транспорт едет без перебоев.

«На Крымском мосту пропускают автомобили в керченском направлении... В краснодарском направлении осуществляется бесперебойное движение»,— передает «РИА Новости» сообщение оператора автомобильной части моста. Ранее МЧС Крыма сообщало, что движение по мосту в сторону Крыма открыто только для жителей Керчи на легковых автомобилях с периодичностью в одну машину каждые пять минут.

Ранее представитель совета министров Крыма сообщил “Ъ”, что движение по мосту и трассе «Таврида» будет закрыто минимум до утра 20 февраля. «Сейчас в районе Керчи нет осадков, однако сильный ветер наметает много снега с полей. Уборочная техника не справляется. Оперативный штаб примет решение по поводу открытия движения на трассе утром»,— говорили в совмине республики.

По словам главы региона Сергея Аксенова, на «Тавриде» в данный момент остаются фуры, которые стоят по ходу движения в сторону Симферополя. Легковой транспорт размещен в Керчи. Власти республики обещают оказать всем водителям необходимую помощь, в частности предоставить им гостиницы и организовать бесплатное горячее питание. Въезд со стороны Крымского моста в сторону Крыма пока открыт только для жителей Керчи. Легковые автомобили пропускают каждые пять минут.

Помимо этого господин Аксенов высказал свои претензии в адрес субподрядчика АО ВАД, обслуживающего трассу. «Подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с ситуацией. Готовлю на завтра обращение в федеральные органы власти, решением которых был выбран этот подрядчик. К сожалению, на трассе мы видим только 10 комбинированных дорожных машин, хотя подрядчик рассказывает о 24-х»,— написал глава региона в Facebook.

Напомним, на юге России прошли обильные снегопады, в результате которых движение автомобилей по Крымскому мосту впервые за все время его эксплуатации было остановлено. Власти республики ввели режим ЧС в Керчи, Феодосии и Ленинском районе Крыма.

Юрий Литвиненко; Александр Дремлюгин, Симферополь