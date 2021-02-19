Монако запросило поставки «Спутника V»

Князь Монако Альбер II запросил поставки российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в объеме, который позволит привить все население княжества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В целом отношение Запада к препарату господин Лавров описал фразой «и хочется, и колется».

«На Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая (вакцина.— “Ъ”), то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. Здесь, наверное, применима логика русской пословицы "и хочется, и колется"»,— сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью РБК.

Он отметил, что реакция на регистрацию «Спутника V» в Европе была «возмутительной». «А сейчас многие страны — Чехия и ряд других — говорят, что хотят дождаться, когда вакцина "Спутник V" будет сертифицирована в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества»,— сказал господин Лавров.

На сегодняшний день, 19 февраля, препарат «Спутник V» зарегистрирован в 30 странах мира, говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). А именно: в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.