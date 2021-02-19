В ТОСЭР «Канаш» организуют производство полиэтиленовых труб за 110 млн рублей

ООО «Канашский завод специализированной продукции» (КЗСП) в начале 2022 года планирует ввести на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Канаш» производство полиэтиленовых труб мощности до 9 тыс. тонн продукции в год. Заявка КЗСП на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Канаш» сегодня одобрена, с инвестором будет заключено соглашение, сообщили в горадминистрации Канаша.

Сумма инвестиций оценивается в 110 млн руб. Срок окупаемости проекта — 2,5 года.

Под новое производство на территории индустриального парка выделят земельный участок площадью 5,2 га. Предполагается создание не менее 50 новых рабочих мест.

Как отметили в мэрии, КЗСП станет четвертым резидентом канашского индустриального парка. Здесь уже создано более 120 рабочих мест и производят химическую продукцию, промышленные холодильники, перерабатывают алюминий.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"