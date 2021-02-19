Убийца пожилых супругов в Сочи проведет за решеткой 18 лет

В Краснодарском краевом суде на основании вердикта присяжных заседателей огласили приговор 47-летнему Алику Аракеляну, признанному виновным в убийстве супружеской пары. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба крайсуда. Кроме того, частично удовлетворен иск потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением в размере 1 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, преступления были совершены в мае 2007 года в Адлерском районе Сочи. Двое мужчин снимали комнату в квартире местной пожилой супружеской пары по ул. Ленина, д. 204. Вскоре у них созрел план об ограблении. Квартиранты потребовали от пенсионеров деньги, но получив отказ, задушили 75-летнюю женщину и 80-летнего мужчину. Затем похитить имущество хозяев дома им помешал случайный свидетель, который все это время находился на балконе. Злоумышленники попытались убить очевидца топором, но он спрыгнул с балкона и позвал на помощь. Подсудимому десять лет удавалось скрываться от следствия.

Наталья Решетняк