На Кубани жители поселка Глубокий выступают против строительства экотехнопарка

Жители поселка Глубокий Новокубанского района Краснодарского края выступают против строительства крупного экотехнопарка для обработки и захоронения отходов. Об этом сообщает Экологическая вахта по Северному Кавказу (ЭВСК). Реализовать проект намерено ООО «ЭкоЦентр» (регоператор по обращению с ТКО Новокубанской зоны).

Участок, на котором предполагается строительство, прилегает к действующему Армавирскому мусорному полигону, и находится на расстоянии около 1 км от жилой застройки поселка Глубокий.

Как утверждают экологи, против мусороперерабатывающего завода возражают и военные, так как рядом расположен аэродром Армавирского авиационного училища. Предполагаемое место для размещения экотехнопарка находится в полосе воздушных подходов армавирского аэродрома. Так как мусорные полигоны привлекают на свою территорию стаи птиц, высок риск их столкновения с самолетами.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, оператор по вывозу ТБО, АО «Крайжилкомресурс», отправил на Белореченский полигон 80% объема мусорной свалки с перегрузочной станции в Сочи на ул.Водраздельной. Место скопления несортированных ТБО, за свой масштаб получило от местных жителей название «мусорный Памир».

Наталья Решетняк