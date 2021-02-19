В Ярославле 25 февраля перекроют участок проспекта Машиностроителей

В Ярославле с 25 февраля будет перекрыт участок проспекта Машиностроителей от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Саукова, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения вводятся в связи с тем, что начинается второй этап проведения подрядчиком ремонта проспекта. Мэрия представила схему дорожного движения, разработанную на время перекрытия части проспекта Машиностроителей.

В мэрии уточнили, что общественный транспорт будет двигаться по схеме, принятой для первого этапа ремонтных работ на проспекте. Подробно описание новой схемы движения опубликовано на сайте мэрии Ярославля.

Второй этап работ по замене коллектора ливневой канализации намечено завершить 10 апреля. После этого будет проведено асфальтирование дороги.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будет выполнять подрядная организация АО ГК «ЕКС». С ней подписан контракт на общую сумму 160,8 млн руб. Завершение ремонта запланировано на август 2021 года.

Дарья Сабаева