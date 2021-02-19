Шопен и Украина погибли за свинокомплекс

Курские силовики задержали третьего киллера, участвовавшего в криминальных разборках десятилетней давности. Алексей Алеков скрывался от следствия почти пять лет. По версии Следственного комитета России (СКР), он сделал смертельные выстрелы в двух криминальных авторитетов — Олега Афанасьева (Шопен) и его соратника Алексея Украинцева (Украина). Организатор убийств и еще один его подельник уже получили сроки. В пятницу по ходатайству следствия суд заключил Алексея Алекова под стражу на месяц.

Сотрудники управления МВД по Курской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали в областном центре 43-летнего Алексея Алекова, подозреваемого в убийствах криминальных авторитетов, которые были совершены в 2010–2011 годах. Как пояснили “Ъ” в ведомстве, мужчина находился в федеральном розыске почти пять лет: он скрывался в нескольких регионах страны, а в последнее время нигде не работал и редко покидал место проживания. В целях конспирации он изменил внешность, отрастил бороду и усы, а также покрасил волосы.

В МВД подчеркнули, что Алексея Алекова удалось найти в ходе оперативно-разыскных мероприятий даже несмотря на то, что он был неузнаваем по распространяемой ориентировке.

Как рассказали в региональном управлении СКР, Алексей Алеков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство, совершенное организованной группой) и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, два эпизода). Как полагает следствие, вместе с киллерами Русланом Сибилевым и Алексеем Хандоцким он участвовал в убийстве двух человек — криминального авторитета Олега Афанасьева (Шопен) и его сподвижника Алексея Украинцева (Украина).

Олега Афанасьева расстреляли в марте 2011 года рядом с домом на улице Карла Маркса, где он жил. Как полагают в СКР, смертельные выстрелы из автомата АК-47 сделал именно Алексей Алеков. За несколько месяцев до убийства вместе с Сибилевым и Хандоцким он участвовал в покушении на Олега Афанасьева и его супругу. Киллеры напали на них на территории дачного поселка Щетинка в пригороде Курска, сделав несколько выстрелов из ружья. Одна из пуль тогда попала господину Афанасьеву в лопатку, он был спасен благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Его жена получила неопасное для здоровья ранение в голову.

Незадолго до покушения киллеры сделали Олегу Афанасьеву «последнее предупреждение».

В августе 2010 года в час пик на оживленном перекрестке возле Курской сельхозакадемии была расстреляна машина его приятеля Алексея Украинцева. По версии СКР, Алексей Алеков с мотоцикла сделал несколько выстрелов по автомобилю из охотничьего ружья «Сайга» и скрылся. От полученных ранений господин Украинцев скончался на месте происшествия. Причиной криминальных разборок стал конфликт вокруг курского свиноводческого комплекса Олега Афанасьева, контроль над которым якобы хотел получить Руслан Сибилев.

В 2017 году суд назначил пойманным киллерам суровые реальные сроки. Признанный судом организатором убийств Сибилев получил 19 лет особого режима, а Хандоцкий — 13 лет колонии строгого.

Ленинский райсуд Курска по ходатайству следствия заключил Алексея Алекова под стражу на месяц. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе суда, он отправлен в СИЗО до 16 марта.

Сергей Толмачев, Воронеж