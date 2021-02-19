Председатель реготделения движения «Голос» объяснил отказ от встречи с председателем крайизбиркома

Председатель реготделения движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин объяснил почему он не стал встречаться с председателем избирательной комиссии Пермского края Игорем Вагиным для обсуждения расследования движения о предполагаемых фальсификациях на семи УИК Свердловского района Перми (№№ 3434, 3436, 3445, 3448, 3449, 3451, 3452). В своем telegram-канале «НЕтайный НЕсоветник губернатора» Виталий Ковин написал, что получил предложение от регионального уполномоченного по правам человека Павла Микова встретиться на его площадке с председателем крайизбиркома, чтобы обсудить подготовку к предстоящим выборам и вопрос об этих участках.

«За четыре прошедших месяца никаких иных предложений разобраться в ситуации я не получал, хотя, честно говоря, учитывая предыдущий опыт взаимодействия с крайизбиркомом, надеялся на это. Более того, после голосования по поправкам в Конституцию, где были выявлены «странные» результаты на УИК в Орджоникидзевском и Дзержинском районах, мной было направлено письменное предложение в крайизбирком создать совместную рабочую группу и изучить видеозаписи с подозрительных участков. На что я получил отказ и «совет» (в личной переписке) доказывать свое мнение в суде. Что я и делаю, но уже на материале с выборов губернатора. Учитывая эти обстоятельства, я отказался от встречи с г-ном Вагиным и попросил передать, что данный вопрос о предполагаемых мной фальсификациях на семи УИК Свердловского района Перми я буду обсуждать с крайизбиркомом, только через суды и правоохранительные органы. Что сейчас и происходит. На прошедшей неделе СК уже начал доследственную проверку и я уже дал свои пояснения», – пояснил свою позицию господин Ковин.

Он отметил, что намерен добиваться не отмены результатов на спорных участках, «а того, чтобы подобное не могло повториться на выборах 2021 года в Пермском крае».

Ранее движение «Голос» заявляло, что на семи участках в Свердловского районе Перми могла быть сфальсифицирована явка избирателей. В интервью “Ъ-Прикамье” Игорь Вагин заявил, что данные комиссии проверяет Следственный комитет. Однако, в краевую комиссию жалоб от кандидатов или наблюдателей на работу УИК в Свердловском районе не поступало. Также господин Вагин заявил, что пригласил представителей движения обсудить ситуацию, но получил отказ.