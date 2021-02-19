Воронежскую молодежь «примагнитили»

Компания «Магнит» и департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве при подготовке кадров. Это взаимодействие призвано повысить качество учебных программ: оно позволит студентам еще на этапе обучения перейти к практической деятельности, реализовывать собственные управленческие и бизнес-проекты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торжественной церемонии подписания соглашения директор Центрального округа «Магнита» Альберт Поршнев отметил, что компания высоко ценит возможность сотрудничества в образовательной сфере региона и готова приступить к реализации ряда программ. «Нам есть, что предложить молодежи. Это не только достойная оплата труда, но и хороший карьерный рост. Мы не просто готовы делиться опытом, наша цель – сделать из молодого специалиста высококлассного компетентного профессионала в своей области. «Магнит» дает студентам и выпускникам уникальную возможность опробовать теоретические знания на практике, принять участие в запуске инновационных программ, а также самим создать и реализовать проект – от описания до практического внедрения в работу компании», - подчеркнул он.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ожидается, что коллаборация с талантливой молодежью Воронежской области позволит «Магниту» не только укрепить кадровый резерв, но и привнесет свежий взгляд молодых специалистов на текущие бизнес-процессы, который воплотится в новых разработках. «Символично, что мы подписали соглашение о сотрудничестве именно в Центре опережающей профессиональной подготовки, потому что новые совместные программы, разработанные экспертами «Магнита» и департамента, внесут заметный вклад в совершенствование образования на основе новых информационных, педагогических технологий и концепций»,- отметил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

По его словам, и властям, и работодателям сегодня крайне важно, чтобы «молодые люди, которые получают документ установленного образца, были максимально востребованы на рынке труда»: «Мы рады, что одна из крупнейших компаний России в ритейле радеет не только за свой бизнес, что само по себе хорошо, но и готова интегрироваться в образовательные программы».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Олег Мосолов выразил надежду, что сотрудничество не ограничится рамками конкретных образовательных программ, а распространится на краткосрочные программы, к примеру, проектной деятельности студентов, профориентации.

Компания «Магнит» сегодня имеет комплексный бизнес, в который, помимо самой торговли входят и такие направления, как логистика, IT-технологии, строительство. Эта федеральная сеть работает в Воронежской области уже 19 лет, ее торговые точки расположены в 30 районах региона. Распределительный центр компании в Новоусманском районе является одним из крупнейших и высокотехнологичных предприятий, которое обслуживает более 1 тыс. магазинов в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. Такая база даст возможность студентам лучше изучить принципы торговли и бизнес-процессов, понять изнутри философию крупных организаций. А разветвленная сеть позволит выпускнику получить работу в месте своего локального проживания.

Альберт Поршнев в ходе мероприятия также рассказал, что только за прошлый год более 500 сотрудников компании в Центральном округе получили назначения на вышестоящую должность. По словам топ-менеджера, уже разработана программа карьерного роста. Суть ее в том, что выпускник или студент старших курсов может фактически начать трудиться в компании, получив индивидуальный план обучения и работы. При этом человек приходит на рядовую позицию и, выполняя такой индивидуальный план, имеет возможность за полтора-два года вырасти до руководителя, а не ждать продвижения пять-семь лет, как это обычно бывает. «Люди, приходя к нам, хотят получить гарантию карьерного роста, и мы работаем над этим. Карьерный рост с самой первой ступени очень важен, потому что в ритейле необходимо понять изнутри построение всех бизнес-процессов», - подчеркнул Альберт Поршнев.

Совместная работа в рамках соглашения, по мнению сторон, даст синергетический эффект и для образовательной сферы региона, и для компании «Магнит». Она станет еще одной ступенью формирования новых отношений между бизнес-структурами и сферой образования в интересах подготовки квалифицированных специалистов.