В расписании пермского аэропорта появились рейсы в ОАЭ

В расписании аэропорта «Пермь» появились прямые рейсы в Дубай. Перелеты будет выполнять авиакомпания «Россия». Первый рейс назначен на 5 марта.

Также в расписании есть информация о новых рейсах Пермь — Анталия. С 6 марта обслуживать данное направление планирует перевозчик Nordwind. Ранее на выполнение этих рейсов заявилась авиакомпания Royal Flight, назначившая первый рейс на 26 февраля.

На прошлой неделе туроператоры «Библио-Глобус», Sunmar и Coral Travel открыли продажу путевок по этим направлениям. Позже Sunmar и Coral Travel отменили продажу туров в Дубай, так как сотрудничающая с ними компания Royal Flight не смогла получить разрешение на перелеты по этому маршруту.