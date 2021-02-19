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Суд в Волгодонске обязал власти Ростовской области обеспечить лекарством женщину с редким заболеванием

Волгодонский районный суд обязал министерство здравоохранения Ростовской области, управление здравоохранения Волгодонска и городскую поликлинику №3 обеспечить необходимым лекарством женщину с редким заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как сказано в сообщении, в прокуратуру обратилась межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» в интересах женщины со 2-й группой инвалидности, страдающей редким заболеванием. Ей назначен незарегистрированный на территории страны препарат с действующим веществом «Триентина гидрохлорид».

Наталья Шинкарева


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