Спикер александровской думы оспаривает решение об отставке

Экс-председатель думы Александровского муниципального округа Марина Зимина оспаривает решение о своей отставке. Об этом на пресс-конференции рассказала депутат думы Александровского муниципального округа Ольга Лаврова. Также, по ее словам, группа депутатов оспаривает назначение Владимира Белобаржевского исполняющим обязанности главы муниципального округа.

Дума муниципального округа приняла решение об отставке госпожи Зиминой в января этого года. Назначение господина Белобаржевского состоялось в конце ноября 2020 года. Оба решения принимались большинством голосов и, по информации “Ъ-Прикамье” получили одобрение со стороны краевых властей. Ольга Лаврова отметила, что Марина Зимина считается членом команды действующей главы Александровского района района Светланы Богатыревой и бывшего руководителя муниципалитета Александра Шицина.

«Как юрист, я предполагаю, что эти решения устоят в судах. Так как дума действовала в рамках закона. Тем более, что ранее суд признал действия бывшего председателя думы незаконными. Иск Владимира Белобаржевский о признании незаконными действия главы района Светланы Богатыревой также ранее был удовлетворен. Суд признал, что глава не могла подписывать решения, принимаемые думой округа», – пояснила Ольга Лаврова.

Собеседник, близкий у администрации района, воздержался от комментариев, так как судебные процессы еще не окончены.