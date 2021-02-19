Selectel завершил размещение облигаций на 3 млрд руб. на Московской бирже

Провайдер IT-инфраструктуры Selectel завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. на Московской бирже, рассказали “Ъ” в компании. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8,68% годовых. Срок обращения выпуска — три года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 25 февраля. Организаторами выступили: Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, SberCIB, «Тинькофф». Агентом по размещению стал SberCIB.

Привлеченные средства пойдут на строительство новых дата-центров, закупку высокопроизводительного оборудования и разработку новых IT-продуктов, рассказал генеральный директор компании Олег Любимов. По его словам, последние пять лет компания растет более чем на 40%.

О размещении облигаций Selectel объявил 27 января, для компании это дебютное размещение.

Юлия Степанова