Директора александровской спортшколы судят за организацию несогласованного митинга

Директор Александровской спортивной школы Илья Караксин привлекается к административной ответственности по ст.20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Судебное заседание запланировано на 26 февраля. Об этом на пресс-конференции рассказала депутат думы Александровского муниципального округа Ольга Лаврова.

Она связывает судебное разбирательство с событиями 14 января 2020 года. Тогда у здания администрации муниципального округа был организован митинг, участники которого не пускали депутатов думы в здание. Депутаты, которые не смогли попасть в здание администрации, провели заседание на улице, где приняли решение об отставке спикера думы Марины Зиминой.

«К оценке ситуации подключились правоохранительные органы: прокуратура, МВД. Были опрошены депутаты, сотрудники администрации, установлены все участники незаконного митинга. Кроме того, после 14 января сотрудники полиции обеспечивают депутатам проход на заседания думы», – отмечает Ольга Лаврова. Также она назвала Илью Караксина «подконтрольным» бывшему главе Александровского района, помощнику главы района по связям с общественностью Александру Шицыну. Ранее господин Шицын претендовал на пост главы муниципального округа, но не смог набрать достаточное количество депутатских голосов.

Александр Шицын в беседе с корреспондентом “Ъ-Прикамье” подтвердил, что судебное разбирательство идет в настоящее время не окончено. Однако, по словам бывшего главы района, использовать прилагательное «подконтрольный» – некорректно. «Это не так: каждый человек самостоятельно принимает решения», – отметил Александр Шицын.