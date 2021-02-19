В Петербурге продлят действие моратория на снос ларьков

В Петербурге до конца текущего года будет продлен мораторий на снос киосков и ларьков. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи с губернатором города Александром Бегловым. Господин Титов пояснил, что существующих условиях надо сократить программы по «расчищению города», по сносу этих киосков и павильонов, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Уполномоченный добавил, что одновременно с продленным мораторием на демонтаж нестационарных торговых объектов нужно прорабатывать четкий регламент предоставления компенсационных мест владельцам ларьков, вне зависимости от типа договора.