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Фото: Николаев Сергей / Коммерсантъ

В Петербурге продлят действие моратория на снос ларьков

В Петербурге до конца текущего года будет продлен мораторий на снос киосков и ларьков. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи с губернатором города Александром Бегловым. Господин Титов пояснил, что существующих условиях надо сократить программы по «расчищению города», по сносу этих киосков и павильонов, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Уполномоченный добавил, что одновременно с продленным мораторием на демонтаж нестационарных торговых объектов нужно прорабатывать четкий регламент предоставления компенсационных мест владельцам ларьков, вне зависимости от типа договора.

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