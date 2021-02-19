В Шахтаж мужчину осудили за ложное сообщение о взрыве

Шахтинский районный суд признал виновным ранее судимого местного жителя в заведомо ложном сообщении о взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что мужчина, будучи пьяным, позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу Шахт по номеру «112» и сказал оператору, что намерен взорвать один из многоквартирных домов в городе. Вскоре после звонка к дому прибыли экстренные службы. После проверки выяснилось, что опасности взрыва нет.

Мужчине было назначено наказание в виде ограничения свободы на два года. В суде он не признал вину.

Наталья Шинкарева