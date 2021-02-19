Куйвашев попросил правительство РФ о софинансировании строительства развязки по Базовому переулку в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина о софинансировании строительства транспортной развязки по переулку Базовый в Екатеринбурге, сообщил департамент информационной политики региона. Губернатор обратился с просьбой во время двусторонней встречи.

По словам господина Куйвашева, после замыкания Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в 2023 году будет ощущаться необходимость в реконструкции участков дороги на Северном полукольце. Для реализации проекта понадобится федеральное софинансирование, пояснил губернатор. «Что касается дополнительных дорожных объектов, начинайте работать. Если у нас будет экономия каких-то средств для каких-то программ, мы вам эти деньги переуступим»,— ответил господин Хуснуллин.

Напомним, решение о реконструкции транспортной развязки по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом было принято губернатором Александром Мишариным в 2011 году. Позднее реконструкцию отложили на неопределенный срок. Тогда ее стоимость оценивалась 7,5 млрд руб. В феврале 2020 года власти Екатеринбурга утвердили проекты планировки и межевания территории, подлежащей реконструкции. Работы были включены в план мероприятий по подготовке к 300-летию Екатеринбурга и должны были начаться в прошлом году, однако их снова перенесли.

Михаил Мананников