«В ключевых встречах россиянин справился с эмоциями»

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open.

Он обыграл в полуфинале Стефаноса Циципаса из Греции в трех сетах со счетом — 6:4, 6:2, 7:5. Теперь в финале турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Начиналось все в этом полуфинале красиво и легко. Медведев взял два сета подряд, и казалось в третьем тоже проблем не будет, но вдруг Циципас сделал паузу между розыгрышами, чем вывел россиянина из себя и ситуация изменилась. Теперь уже ошибался Медведев, а Стефанос или Степан выиграл один мяч за другим. Да-да я не ошибся, для тех, кто еще не в курсе, Стефанас Циципас наполовину русский. Его мама — тенниска Юлия Сальникова — родилась в СССР и назвала сына Степаном, в Греции его зовут Стефаносом. Так или иначе, оба теннисиста в третьем сете начали нервничать, что, конечно, отметили комментаторы Анна Дмитриева и Александр Метревели.

К счастью, Медведев достаточно быстро пришел в себя, и то, что россиянин справляется с эмоциями в ключевых встречах, важно, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер России Борис Собкин: «В этой ситуации он сам потерял концентрацию.

Но здесь важно как он из этого состояния вышел, а вышел он по-чемпионски.

С 0:30 при счете 5:4 он выиграл семь мячей подряд, и это фактически был переломный момент. Тогда он по существу уже выиграл матч».

Теперь Даниила Медведева ждет финал с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Причем Медведев уже обыгрывал серба и не раз. Но в финале Australian Open будет совсем другая история, уверен теннисный обозреватель “Ъ FM” Евгении Федяков: «Если судить по выступлению на этом турнире в целом, Медведев, конечно, выглядит предпочтительнее Джоковича. Но опять-таки финал есть финал. Джокович к концу турнира набрал хорошую форму, вылечил травму, которая у него была. Конечно, с точки зрения психологии Джокович себя чувствует хозяином на этом турнире, на этом центральном корте имени Рода Лейвера. Он не проиграл ни одного из восьми своих финалов в Австралии».

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Финал Открытого чемпионата Австралии состоится 21 февраля. Начало — в 11.30. Прямую трансляцию из Мельбурна будет вести телеканал Eurosport.