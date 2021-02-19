Предлагаемая петербургскими работодателями зарплата выше среднероссийской

Размер средней зарплаты в Петербурге в январе, предлагаемой работодателями, составил около 60 тыс. рублей. Это на 29% выше, чем средняя зарплата специалиста по стране. Об этом сообщили в компании hh.ru.

Согласно данным исследования, по сравнению с январем прошлого года в первый месяц 2010 года число резюме выросло на 2 % . Соискатели заявляли о желании зарабатывать более 57 тыс. в месяц. Всего с начала года петербуржцы опубликовали более 500 тыс. резюме. Большинство из них интересует работа на полный день или трудоустройство с гибким графиком. Каждый пятый заявил о готовности работать дистанционно.

Лидером по спросу на сотрудников являются сферы продаж и производства. Кроме того, выросло число вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе.