В Зеленодольске из-за звонка о пожаре эвакуировали лицей

В Зеленодольске сегодня был эвакуирован лицей №14. Причиной стало сообщение о горении библиотеки на четвертом этаже учебного заведения. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 12.42.Вскоре на место ЧП приехали пожарные. Они выяснили, что высотность здания лицея составляет три этажа, а четвертого там нет. Администрация учреждения эвакуировала 430 учеников и 30 сотрудников. «В 12.53 завершен осмотр помещений, силам отбой, вызов ложный. В 12.55 все вернулись в здание, учебный процесс возобновлен», — отметили в министерстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Ъ-Казань"