Жителя Астраханской области осудят за дачу взятки сотруднику пограничной службы

В Камызякском районе Астраханской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, мужчина, в автомобиле которого находилась партия немаркированных раков без сопроводительных документов, попытался дать взятку в размере 50 тыс. руб. сотруднику пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области за непроведение оперативно-розыскных мероприятий. После передачи денег обвиняемого задержали с поличным.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай