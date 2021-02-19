«Придает мужества и избавляет от депрессии»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, откуда появилась специя и как ее использовали в разные времена.

Сегодня еще одна чудо специя — тимьян. По греческой версии появился он из горючих слез Елены Прекрасной. В библейской легенде говорится о том, что дева Мария родила Иисуса на подстилке из тимьяна. В европейских сказаниях феи спят и танцуют на постели из тимьяна. По одному из предположений, тимьян получил свое название от греческого слова thymos, что в переводе означает «вдыхание жизни, дух» или даже фимиам. По-другому thymos — это «сила и мужество».

Народных названий тимьяна множество, самое известное — чабрец. Свойства его стали известны людям за 3 тыс. лет до н.э. Древние египтяне посвящали растение богу Серапису и использовали его в составе мумифицирующего средства. Потом были найдены клинописные таблички с рецептом припарки из плодов груши и фиги с непременным добавлением тимьяна.

Позже греческие солдаты и римские легионеры принимали ванны с тимьяном или использовали его во время массажа — считалось, что это придает им мужества, избавляет от депрессии, а в качестве нюхательной смеси его применяли при обмороках. О его лечебных свойствах писали Теофраст, Диоскорид, Плиний Старший, Авиценна. Последний, кстати, сообщает, что если отварить тимьян в уксусе и приложить с розовым маслом к голове, то это поможет при потере памяти, умопомешательстве, летаргии и менингите.

В старинных русских травниках так писали о чабреце: «Богородицина трава имеет свойство укреплять желудок, голову и сердце, исправляет всякую дурноту, производит аппетит, прогоняет спячку и боль из головы, острит и укрепляет зрение, помогает от шума и звона в ушах». В общем, глубокие знания были на Руси, в то время как в Европе всего-то дамы вышивали побеги тимьяна на одеждах своих рыцарей.