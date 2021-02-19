Правительство РФ готово досрочно выдать средства на расселение свердловчан из аварийного жилья

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина перенести на более ранние сроки часть лимитов средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, выделяемых на строительство нового жилья, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это необходимо для того, чтобы сократить сроки строительства и сдачи жилья, что позволит быстрее расселить более двух тыс. человек, в данный момент проживающих в аварийных домах.

Отмечается, что господин Хуснеллин поддержал предложение губернатора. «Могу сказать, что мы можем передвинуть лимиты 2022, 2023 года. Что касается 2024 года, они у нас появятся только в конце этого года. На это можете рассчитывать, если реально войдете в стройку, реально будете строить, лимиты передвинем», — заявил вице-премьер.

Евгений Куйвашев сообщил, что в рамках программы расселения аварийного жилья в Свердловской области за 2019-2020 годы переселено свыше 4,1 тыс. человек. Плановые показатели перевыполнены более чем в полтора раза. В стадии строительства находятся 15 многоквартирных домов, в этом году предполагается начать работы еще на 10 объектах.