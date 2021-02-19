«БелЗАН» вложит в техническое перевооружение 593 млн рублей

АО «БелЗАН» вложит в инвестиционную программу 593 млн руб., сообщил на «инвестчасе» в правительстве Башкирии генеральный директор предприятия Роман Букарев. До 2023 года завод планирует провести техническое перевооружение и освоить новые виды крепежной продукции, в том числе для зарубежных потребителей, информирует пресс-служба правительства республики.

Необходима расшивка «узких» технологических мест путем приобретения оборудования для внедрения отсутствующих на сегодня технологий, отметил гендиректор предприятия. Также предполагается увеличение производственных мощностей на некоторых операциях, например, автоматической сортировке изделий.

Программа будет включена в перечень приоритетных проектов с предоставлением льготного финансирования по линии Фонда развития промышленности России.

Кроме того, на совещании обсудили перспективы модернизации биологических очистных сооружений завода.

АО «Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН) — основной производитель крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий АвтоВАЗа (контролируется СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan — компанией Alliance Rostec Auto BV) и КамАЗа. Градообразующее предприятие Белебея. Контролирует 50% российского рынка крепежных изделий для автопрома. Входит в «Ростех» с марта 2019 года (ранее завод входил в «АвтоВАЗагрегат»).

Майя Иванова