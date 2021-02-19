В Арзамасе вынесен первый приговор за аферы с жильем для сирот

Арзамасский суд признал виновным бывшего ведущего специалиста администрации Арзамасского района Марину Мясникову в мошенничестве с бюджетными средствами, выделяемыми для приобретения жилья для детей-сирот. Группа злоумышленников пользовалась тем, что жилье в населенных пунктах Арзамасского района стоит ниже, чем средства, выделяемые на его приобретение из бюджета по средней оценке квадратного метра. Индивидуальный предприниматель подыскивал в районе неликвидное жилье, а в заявках на аукционы указывались заведомом ложные сведения о характеристиках квартир, сообщили в нижегородском СУ СК. В результате квартиры сиротам закупались по цене, существенно меньшей, а разница делилась между участниками схемы. Всего по этой схеме в 2018 году были приобретены 11 квартир за 8,5 млн руб. по реальным ценам, при том, что на их покупку из бюджета было направлено почти 12,8 млн. По данным следствия, свыше 4 млн. руб. злоумышленники из администрации района похитили вместе с риэлтором, подбиравшим квартиры.

Марина Мясникова, которую за это уволили из администрации Арзамасского района, признала свою вину и заключила досудебное соглашение с прокурором. За содействие следствию ее осудили на 2,5 года лишения свободы условно. Добавим, что сейчас в Арзамасе судят основных участников этой схемы. Например, индивидуальному предпринимателю Михаилу Зелепупову помимо мошенничества инкриминировали дачу взяток в крупном размере. Добавим, что многие сироты, которым приобретали квартиры в районе, в них не живут, как из-за состояния жилья, так и из-за отсутствия работы в поселках, предпочитая арендовать жилье в Арзамасе.

Иван Сергеев