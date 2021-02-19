Расходы бюджета Ростовской области в 2021 году увеличены на 11,5 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно им расходы регионального бюджета увеличены на 11,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Отмечается, что поправки были внесены с учетом наличия кассовых остатков по исполнению бюджета прошлого года. «Также привлекаются кредитные средства в размере 8 млрд руб., которые пойдут, в том числе, на завершение государственных контрактов, заключенных в 2020 году, без увеличения стоимости контрактных работ»,— говорится в сообщении. В 2021 году средства будут направлены на ремонт и реконструкцию муниципальных дорог, образовательных учреждений, развитие здравоохранения, а также на поддержку сельского хозяйства.

Наталья Шинкарева