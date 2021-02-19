«Опыт, который мы получили — уникальный. Еще год назад это казалось нереальным» Генеральный директор воронежского предприятия СИБУРа (АО «Воронежсинтезкаучук») Илья Корженовский — о работе в условиях пандемии

Производителям каучука, как и многим другим промышленным компаниям, в 2020 из-за пандемии пришлось экстренно корректировать планы. Как поддержать и не остановить в экстремальных условиях работу непрерывного производства, обеспечить защиту сотрудников от коронавируса, сориентироваться на экспортном рынке при одновременном закрытии границ и введении локдауна в Европе и США — далеко не полный список того, с чем пришлось столкнуться в 2020-м АО «Воронежсинтезкаучук» (входит в нефтехимическую компанию СИБУР). Необходимость продолжения реализации уже стартовавших инвестпроектов тоже никто не отменял. Благодаря чему предприятие выдержало внешний удар, и какие меры поддержки позволят ему и всей отрасли без потерь пережить кризисные явления, рассказал генеральный директор «Воронежсинтезкаучука» Илья Корженовский.



Успеть до пандемии

— Как вы оцениваете результаты работы предприятия в 2020 году?

— Несмотря на непредсказуемый и сложный год, предприятие отработало достойно: выполнило все свои стратегические цели, смогло проработать весь год без травматизма, продолжило реализовывать проекты развития. Год был непростой, но наша команда справилась.

— Какие именно проекты продолжили реализовывать?

— В 2020 году мы расширили производство бутадиен-стирольного блок-сополимера (СБС), увеличив мощность с 85 до 135 тыс. т., что составляет примерно 5% от мировых мощностей по данному продукту. Первые тонны продукции с новой мощности вышли в январе прошлого года, что является результатом слаженной работы над проектом, беспрерывным поиском возможностей по улучшению и оптимизации ряда процессов. Мы завершили строительно-монтажные работы практически на квартал раньше — по плану должны были закончить в марте и приступить к пуску в апреле. Этот временной лаг оказался с учетом случившейся позже пандемии судьбоносным. Я с содроганием думаю о том, что было бы, если бы мы остались в прежних временных границах. Мы успели организовать приезд из-за границы лицензиаров и вендоров на совместные пуско-наладочные работы в январе-феврале и все завершить до закрытия границ.

В середине 2020 года мы получили одобрение Главгосэкспертизы по проекту наращения мощности производства полибутадиенового каучука (СКД-НД) на 30% и, несмотря на пандемию, в сентябре вошли в активную фазу строительства, движемся согласно графику. К третьему кварталу 2021 года планируем приступить к освоению этой добавленной мощности. СКД-НД — один из самых востребованных в мире типов каучука, он относится к «зеленым» каучукам. Отмечается его позитивное влияние на коэффициент сопротивления качению при применении в изготовлении шин, что позволяет снижать потребление топлива, а значит, благотворно влияет на экологию.

Корженовский Илья Иванович Родился 27 мая 1976 года в Тольятти. В 1999 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет. Карьеру в СИБУРе начал на тольяттинской площадке, где с 2001 по 2011 год прошел путь от слесаря-ремонтника до начальника производства. С 2011 по 2014 год работал на воронежской площадке компании сначала в должности заместителя генерального директора по производству, затем директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии предприятия. В 2014 году был назначен директором по развитию тольяттинской площадки компании. С 2015-го по январь 2017 года занимал пост главного инженера предприятия. С января по октябрь 2017 года работал в должности руководителя центра СИБУРа «Механика» (Тюмень). С 9 октября 2017 года — генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук».

В декабре 2020 года мы запустили новую суперсовременную установку по утилизации воздушных выбросов, она позволяет не только увеличить уровень очистки воздуха до 99,99%, но и производить больше собственного пара (а на нашем производстве пар используется в больших количествах). Реализация данного решения стоила 0,7 млрд руб., и решение об этих инвестиция было принято быстро и безоговорочно, так как безопасность здоровья и эффективность — одни из ключевых ценностей СИБУРа.

Компания продолжает вкладывать каждый год сотни миллионов рублей в обновление насосного, трубопроводного и емкостного парков. 89 лет в этом году исполнится предприятию, но благодаря постоянному обновлению технически, да и визуально, это современный завод.

Перспективы новых рынков

— На рынке синтетических каучуков наблюдается снижение спроса. Минпромторг РФ прогнозирует, что снижение внутреннего производства автомобилей в 2020 году на 30% отразится на смежных отраслях, а значит, и на рынке автомобильных шин. По мнению экспертов, это может привести к сокращению глобального спроса на синтетический каучук как минимум на 2%. Свои коррективы внесла и пандемия с закрытыми границами. Насколько «Воронежсинтезкаучук» ощутил на себе падение спроса?

— Мы не без тревоги наблюдали за изменением рыночных тенденций. Основные потребители каучуков — это шинные компании, наши клиенты зависят от производства новых автомобилей, но в большей степени (~60%) от активности на вторичном рынке шин, а это простой потребительский спрос, мы с вами. В некоторые месяцы 2020 года можно отметить падение спроса в Европе и США до нулевого уровня, тотальный локдаун городов, заболевания сотрудников на предприятиях автопрома и шинных производств приводили к полной остановке ряда заводов.

Здесь стоит отметить четкую и быструю работу команды СИБУРа. Продажи, маркетинг, технический сервис, логистика и другие подразделения настолько четко отработали, что предприятие даже не ощутило изменений рынка. Было принято решение изменить географию поставок, что стало возможно за счет использования наработок прошлого периода. Знание клиентов, их потребностей и умение доставить точно и в срок, помогли потребителям сделать выбор в пользу СИБУРа. Из-за европейского локдауна и остановок заводов мы продавали наши продукты не в самые привычные географии, открыли для себя больше клиентов в Китае, в Индии и в Турции. Да, наверное, мы заплатили за новый опыт дороже, чем это стоило бы в стабильный год, но весь этот период завод работал на высоком уровне загрузки.

— В 2017 году объем экспорта предприятия составил 58%, в 2018 — 57%, в 2019 — 61%. Какой процент в 2020 году?

— Экспорт снизился, но остался на достаточно высоком уровне в 45%. Развитие внутреннего потребления и поддержка локальных игроков — приоритетные направления развития для нас. Возможность реализовывать продукцию на экспорт, несмотря на мировую ситуацию, на значительном уровне обеспечивается за счет постоянного мониторинга мирового рынка.

Диверсификация портфеля

— Еще одно безусловно правильное наше решение — развитие мощности СБС. Единая с каучуками корзина сырья, но разные отрасли потребления помогают поддерживать производство на высоком уровне. Каучуки — это, в основном, шины и резинотехнические изделия, то есть автомобильная промышленность, а СБС — это дорожный сегмент, кровельные материалы (строительство), обувная промышленность (товары народного потребления). Диверсификация портфеля дополнительно показала свою значимость в период пандемии. Строительство в 2020 году почти не остановилось — ни в России, ни в Европе, и потребление в строительном сегменте оставалось на высоком уровне.

Бутадиен-стирольные блок-сополимеры хорошо востребованы в мире. Этот полимер позволяет существенно улучшать качество дорог, кровли, обуви, делая их прочными и износостойкими.

— Пришлось ли снижать общий объем производства в минувшем году? В 2018 году он был 267 тыс. т, в 2019 году — 275 тыс. т. Какой объем выпущен в 2020 году, какие прогнозы на 2021-й?

— Предприятие выпустило 297 тыс. т, что превысило объемы 2019 года, но стало немного ниже наших плановых ожиданий. Прогнозировать что-либо с учетом опыта прошлого года сложно. Но если говорить в целом о трендах, незначительная, но положительная динамика в европейском автопроме начинает просматриваться. Шинники, начиная со второй половины 2020 года, начали наращивать объемы производства. Рынок автопрома в Китае показывает значительный рост, который может стать тем самым драйвером, тянущим за собой потребление каучуков. Надеюсь, что и по объемным, и по финансовым факторам мы будем лучше, чем в 2020-м, если не случится какого-нибудь форс-мажора.

Поддержка от государства

— В декабре на совещании на тобольском предприятии «Сибура» президент Владимир Путин поручил разработать налоговые и неналоговые меры по стимулированию производства синтетических каучуков. Есть ли какие-то движения в этом направлении? Поддерживают ли вас региональные и федеральные власти?

— Владимир Путин поручил правительству к 30 июня 2021 года разработать предложения по изменениям в налоговом законодательстве в отношении каучуковой отрасли. Почему это необходимо? Рынок каучуков цикличен. Каждые 2-3 года производство меняет вектор с роста доходности на спад — даже без пандемии. И в моменты спада все работают на грани рентабельности. Это происходит в силу разных макропредпосылок, основной из который является объем производства натурального каучука. Объемы производства натурального каучука (а это 50% от рынка каучука в целом с огромным влиянием на мировой баланс) зависят от ряда факторов: погода, возраст плантации, болезни деревьев, наличие трудовой силы и экономической привлекательности других сельскохозяйственных культур (масленичная пальма, кофе и т.п.). Каким будет итоговое решение пока не ясно – идут обсуждения. Надеемся, что инициатива президента России станет хорошим подспорьем для всех каучуковых предприятий России.

Что касается государственной поддержки, то на региональном уровне она есть, и мы высоко ее оцениваем. В 2017 году предприятие получило право на налоговые льготы при реализации особо значимого проекта по строительству новой установки по очистке воздуха в производстве каучуков, что повысило экологичность предприятия. В 2019 году с департаментом промышленности и транспорта Воронежской области предприятие заключило специальный инвестиционный контракт, в рамках которого СИБУР получает право на налоговые льготы при реализации проекта по увеличению мощности производства термоэластопластов на 50 тыс. т в год.

Подобная форма господдержки интересна и компаниям, и региону. Партнерство бизнеса и региональной власти позволяет создавать новые рабочие места, новые продукты, увеличивать объемы производства, увеличивать налоговые поступления в казну, делать регион инвестиционно привлекательным.

Цифровая трансформация

— На «Воронежсинтезкаучуке» два года активно внедряется цифровизация. Означает ли это, что в обозримом будущем рабочий персонал будет оптимизирован?

— Мы действительно много времени и усилий посвящаем цифровым проектам. Что-то эффективно выстреливает и потом внедряется на все производства, в том числе и на других предприятиях компании, что-то пока идет не так быстро, как хотелось бы, от чего-то отказались из-за низкой эффективности. Это нормально, тем более что в некоторых проектах мы первопроходцы. Активная работа ведется и сейчас, есть отдельное подразделение, которое занимается исключительно цифровизацией. В целом, эффект от цифровизации за прошлый год составил 171 млн руб.

При всем нашем внимании к цифровизации в обозримом будущем не стоит ждать какой-то тотальной оптимизации персонала. Во многих процессах сложно заменить Человека. Скорее идет облегчение труда людей — например, за счет уменьшения информационной нагрузки. У нас есть цифровой инструмент «Черный экран». На предприятии много камер наблюдения за технологическими режимами, установками, состоянием оборудования. И «Черный экран» позволяет распознавать на этих камерах движение в случае неполадки: он включает эту камеру крупно и привлекает внимание оператора. И если говорить о персонале, то тут речь идет, скорее, о развитии сотрудников — о расширении навыков, умений, в том числе в использовании цифровых инструментов. На образование и развитие сотрудников компания направляет колоссальные инвестиции.

— Как работал персонал предприятия в связи с пандемией? Удалось ли избежать массовых заражений? Какова политика СИБУРа относительно вакцинации?

— Пандемия дала нам абсолютно уникальный опыт, который раньше казался нереальным. Это не только вызов, это новые возможности. Мы, одними из первых, с 12 марта, перевели офисный персонал на удаленный режим работы, и они продолжили полноценную работу в дистанционном режиме. Пробелов в работе не было, все смогли мобилизовать силы. И моя особая благодарность — нашему производственному персоналу, который продолжал работу в штатном режиме в условиях пандемии с обязательным соблюдением всех мер предосторожности. Производственный персонал мы обеспечили транспортом по маршруту «дом-работа-дом», при этом автобусы арендовали избыточно большие, чтобы между сотрудниками была дистанция. После каждой поездки транспорт проходил санобработку. Как только появилась возможность, наладили массовые тестирования — по 100-200 человек каждую неделю и около 50% всех сотрудников за месяц. Все это позволило нам отработать год без остановки. У нас не было ни одного тяжелого случая, тем более смертельного. На здоровье и безопасности сотрудников мы не экономили — в 2020 году «Воронежсинтезкаучук» потратил на меры противовирусной безопасности 34 млн руб.

Максимум превентивных мер и строгий контроль ситуации помогли нам сохранить штатный режим и главное — не допустить массового распространения COVID-19. Летом постепенно начали выводить офисных сотрудников из удаленной работы, но в период второй волны осенью вновь были вынуждены ввести для них дистанционный режим. Параллельно осенью на предприятии была проведения добровольная вакцинация от гриппа, а в январе стартовала и добровольная вакцинация от COVID-19. А мы как ответственный работодатель проводим большую разъяснительную работу по коронавирусу и вакцинации — организуем вебинары с участием экспертов из института Гамалеи, медицинских работников, проводим корпоративные форумы, где эксперты отвечают на вопросы сотрудников, и где сами сотрудники делятся свои опытом вакцинации или опытом болезни.

Сейчас наша задача — организовать прививочную кампанию для всех желающих сотрудников. Она сейчас в активной фазе в компании. Руководящий состав личным примером показывает важность вакцинации.

— А сам перевод на удаленку потребовал затрат?

— Как минимум, пришлось дозакупать ноутбуки административно-управленческому персоналу, а кому-то — дооборудовать домашние стационарные компьютеры. У нас строгая политика IT-безопасности, и чтобы все настроить, специалисты IT две недели работали практически в круглосуточном режиме.

— В регионе известна ваша благотворительная программа «Формула хороших дел» (ФХД). В 2020 году пришлось отказаться от поддержки социальных проектов?

— Нет, мы продолжили реализацию проектов. Лишь некоторые из них пришлось перевести в онлайн-режим, например, «Научные смены» для детей. А в единичных случаях — как с экстремальным забегом «Стальной характер» — перенести во времени. Несколько тысяч человек собирать на одной площадке сейчас небезопасно.

В течение года старались оказывать поддержку городу. В апреле 2020 мы передали эпидемиологические костюмы для медицинских работников Воронежской области. Они были направлены в 13 районных больниц. В октябре 2020 года завершили благоустройство двора и детской площадки на улице Кулибина и построили спортивную площадку для сдачи норм ГТО на берегу водохранилища на левом берегу. В январе передали в районы области две пожарные машины. Наши сотрудники приняли участие в акции «Стань Дедом Морозом», средства которой направлены на помощь детям с черепно-челюстными патологиями. Это лишь небольшая часть нашей социальной работы в 2020 году.

В этом году ФХД отмечает свое пятилетие. За это время мы провели 36 региональных и 37 межрегиональных проектов в Воронеже. Среди наших партнеров — общественные организации, городские власти, экологи, учебные заведения, спортивные объединения, активисты.

Несмотря на внешние негативные факторы (как пандемия), мы продолжали свою социальную работу. В ближайшее время вручим гранты победителям «Формулы хороших дел» 2021 года. Хорошим делам никакие кризисы не помешают.