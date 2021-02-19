Казанский театр не стали штрафовать по делу о нарушении ковидных мер

Вахитовский райсуд Казани не стал штрафовать театр оперы и балета имени Джалиля по делу о нарушении антиковидных мер за отсутствием состава нарушения. Об этом на пресс-конференции заявили глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По ее словам, ведомство не требует соблюдения соцдистанции от культурных учреждений, такое правило нужно соблюдать лишь таких местах, как буфет, холл. «На сегодня мы требуем, и объекты культуры придерживаются 50%-ной заполняемости зала. 50% — это через кресло, так же, как мы сидим на совещаниях», — рассказала госпожа Патяшина.

При этом она не считает данный инцидент опасным, поскольку речь идет о единичном случае. «В любом случае такая широкая огласка этого административного дела дисциплинирует все объекты для того, чтобы они соблюдали все антиковидные меры», — сказала Марина Патяшина.

"Ъ-Казань"