Впервые с ноября в Черноземье коронавирусом за сутки заразилось меньше тысячи человек

За сутки в регионах Черноземья впервые с 20 ноября было выявлено совокупно менее 1 тыс. заболевших коронавирусом. По данным федерального оперштаба, в макрорегионе заболело 986 человек, выздоровел 1171, умерло 29.

Во всех областях число выздоровевших превысило число заболевших:

в Белгородской области 135 заболевших (30,48 тыс. с начала пандемии), 178 выздоровевших (27,63 тыс.), трое умерших (464);

в Воронежской области 341 заболевший (65,1 тыс.), 356 выздоровевший (58,83 тыс.), 11 умерших (1,84 тыс.);

в Курской области 151 заболевший (29,43 тыс.), 154 выздоровевших (26,12 тыс.), шесть умерших (430);

в Липецкой области 127 заболевших (23,61 тыс.), 236 выздоровевших (19,95 тыс.), трое умерших (414);

в Орловской области 104 заболевших (29,43 тыс.), 109 выздоровевших (26,39 тыс.), трое умерших (418);

в Тамбовской области 128 заболевших (25,16 тыс.), 138 выздоровевших (23 тыс.), трое умерших (321).

В целом в России за минувшие сутки выявлено 13,43 тыс. случаев коронавируса (всего с начала пандемии — 4,14 млн). Выздоровело 18,64 тыс. (всего 3,68 млн), умерло 470 (82,4 тыс.).

Олег Мухин