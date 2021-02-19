Бывшего балахнинского чиновника заподозрили в превышении полномочий

Экс-директор муниципального предприятия Балахны «Центр обеспечения градостроительной деятельности» задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Как полагает следствие, в 2013 году бывший чиновник заключил договор обмена комплекса зданий Правдинского техникума целлюлозно-бумажной промышленности на земельный участок и здание, расположенные на улице Дзержинского в Балахне. «При этом стоимость комплекса зданий техникума в разы превышала стоимость обменных объектов, а полномочий на заключение указанной сделки у подозреваемого не имелось»,— говорится в сообщении. По оценке следствия, причиненный ущерб от сделки превысил 15 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, МУП «Центр обеспечения градостроительной деятельности» Балахнинского муниципального района зарегистрировано в 2010 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. Предприятие учредила районная администрация, в 2018 году организация была ликвидирована. С 2012 года им руководил Сергей Капитонов, в 2015 году его сменил в этой должности Игорь Волков. В 2017 году господин Волков возглавил ликвидационную комиссию предприятия.

Владимир Зубарев