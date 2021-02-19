Хуснуллин: рассматриваются варианты как ускорить строительство трассы Екатеринбург-Казань

В правительстве РФ рассматривают варианты ускорения строительства трассы Екатеринбург-Казань, об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Ранее заявлялось, что компания «Автодор-инвест» планирует начать реализацию проекта платной скоростной дороги «Казань—Екатеринбург» в 2024 году.

«Мы рассматриваем варианты за счет чего можно было бы ускорить строительство, где найти дополнительные деньги. Пока это в стадии проработки, ничего конкретно сказать не могу, но мы точно этот вопрос рассматриваем. В течении этого года будем выносить этот вопрос на уровень правительства», — отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, скоростная дорога из Екатеринбурга в Казань станет частью федеральной трассы М-12 «Москва—Казань». Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил Минтрансу задачу продумать продление магистрали на Урал к 2030 году.

Мария Игнатова