В Челябинской области налоги на самозанятых пойдут в казну муниципалитетов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой разрешить местным властям распоряжаться доходами от налога на самозанятых, сообщает пресс-служба главы региона. Это предложение депутаты законодательного собрания рассмотрят на ближайшем заседании 25 февраля.

Средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения. Дотации будут перечисляться ежеквартально.

С 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – «налог на профессиональный доход». На 1 февраля текущего года в регионе было зарегистрировано 37,1 тыс. самозанятых.