NASA пошло на сближение с Марсом

Ученые стали ближе к ответу на вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Американский аппарат Perseverance успешно приземлился на планете. Он сел в одном из кратеров, где раньше располагалась дельта реки. Ученые предполагают, что там могли сохраниться бактерии, если жизнь на Марсе действительно существовала. Проверка этой гипотезы — главная задача аппарата. Подробнее о миссии расскажет Илья Сизов.

Ракета-носитель с аппаратом Perseverance летела до Марса полгода и преодолела почти 500 млн км, а само приземление планетохода в NASA назвали «семью минутами ужаса». И когда в Центре управления полетами подтвердили посадку и сообщили, что Perseverance готов искать следы прошлой жизни, сотрудники агентства облегченно вздохнули и зааплодировали:

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021

Аппарат садился не на плоскую поверхность, как это бывает обычно, а на маленький участок со сложным рельефом. Точное место высчитал искусственный интеллект. В процессе кораблю нужно было сбросить скорость с 20 тыс. км/ч до 5-6 тыс. км/ч. Только 40% таких миссий оказываются успешными. Обеспечить мягкое приземление в подобных условиях — нетривиальная задача, объясняет кандидат технических наук, эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич:

«Специальная платформа как воздушный кран маневрирует на высоте десятков метров, зависает и на тросах мягко спускает на поверхность марсоход. Это сделано в связи с тем, что масса аппарата составляет тонну. Его невозможно мягко посадить каким-либо другим способом. В это время сам кран висит над ним на ракетных двигателях, струи бьют в сторону, чтобы его не сжечь. Когда он касается колесами поверхности Марса, тросы отбрасываются, и этот кран улетает в сторону, чтобы упасть далеко, гарантированно не задев аппарат».

Место посадки — кратер Езеро — выбрали неслучайно. Несколько миллиардов лет назад он был заполнен водой, в него впадала древняя река. Ученые рассчитывают, что в горной породе и глине могла сохраниться органика, и это докажет, что жизнь на Марсе все-таки существовала. Марсоход будет бурить дно кратера, собирать образцы и упаковывать в контейнеры. Их хотят доставить на землю примерно через десять лет, рассказал в эфире CNN научный сотрудник NASA Кен Уилфорд: «Мы часто задаемся вопросом: одни ли мы во Вселенной? Я работаю на этом научном направлении, но есть ощущение, что я делаю это не напрямую. И вот стартовала миссия, главная задача которой — поиск жизни на других планетах. Мы пытаемся понять, действительно ли мы одни, или все-таки жизнь можно найти везде, где есть подходящие условия.

Наша программа “Марс 2020” — часть проекта по доставке образцов марсианского грунта на Землю. И, по нашим расчетам, это произойдет в начале 2030-х».

В NASA называют марсоход самым совершенным в своем роде. Он стоит больше $2,5 млрд. Кроме бура он оснащен камерами, автоматической рукой, лазером и сенсорами. А внутри аппарата расположен маленький вертолет массой меньше 2 кг. Ученые планируют отправить его в первый в истории полет за пределами Земли. Правда, ни вертолет, ни марсоход планету, похоже, никогда не покинут. Зато через пять лет к Марсу направится другой аппарат.

Он соберет упакованные образцы, затем космический корабль впервые в истории взлетит с поверхности планеты и передаст грунт на спутник, который и доставит его на Землю. Такого еще никто не делал. И по-другому провести эту процедуру невозможно, продолжает Вадим Лукашевич: «Примарсианиться, взять что-то и улететь назад невозможно. Мощностей нашей космонавтики не хватает, поэтому она разбивается на этапы. По этой отлетной-взлетной ступени до сих пор ясности нет. Она стоит в планах.

Разработка такого аппарата требует больших денег, и на самом деле это подвиг.

При взлете с Марса в сторону Земли нужно попасть в астрономическое окно — это возможно только в определенные моменты взаимного расположения планет и повторяется примерно раз в полтора года».

Чем займутся ровер Perseverance и вертолет Ingenuity Читать далее

К слову, именно из-за астрономического окна одновременно с Perseverance к Марсу прилетели космические станции из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Вместе с ними на орбиту должен был выйти российский аппарат ExoMars, но миссию пришлось перенести на два года. В Кремле, комментируя посадку Perseverance, поздравили NASA с успехом, но призвали не забывать об отечественной «амбициозной программе».