NASA пошло на сближение с Марсом

Ученые стали ближе к ответу на вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Американский аппарат Perseverance успешно приземлился на планете. Он сел в одном из кратеров, где раньше располагалась дельта реки. Ученые предполагают, что там могли сохраниться бактерии, если жизнь на Марсе действительно существовала. Проверка этой гипотезы — главная задача аппарата. Подробнее о миссии расскажет Илья Сизов.

Ракета-носитель с аппаратом Perseverance летела до Марса полгода и преодолела почти 500 млн км, а само приземление планетохода в NASA назвали «семью минутами ужаса». И когда в Центре управления полетами подтвердили посадку и сообщили, что Perseverance готов искать следы прошлой жизни, сотрудники агентства облегченно вздохнули и зааплодировали:

