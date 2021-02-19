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В Астраханской области открылось движение по новому железнодорожному мосту

В Астраханской области заработал новый железнодорожный мостовой переход через Ахтубу. Объект возведен на 1485 км участка Аксарайская — Трусово рядом с действующим однопутным мостом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новый мост позволит усовершенствовать технологию перевозочного процесса с учетом роста грузопотока в направлении портов Юга России. Путь от Верхнего Баскунчака до Астрахани станет полностью двухпутным. Инвестиции в строительство объекта составили 3 млрд руб.

«Строительство нового моста будет содействовать развитию международного транспортного коридора „Север-Юг“ и российско-иранских взаимовыгодных отношений», — отметили в правительстве.

Мария Шахрай


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