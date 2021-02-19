«Montblanc разработал собственные сервисы»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какими фнкциями обладает «умный» гаджет от Montblanc.

Чего только не умеют наручные часы. Некоторые знают все о приливах и отливах, другие могут помочь идеально стартовать в регате, третьи переживут погружение на дно Марианской впадины в отличие от владельца. Правда, многие эти функции скорее приятная «фишка», которой многие из клиентов никогда не воспользуются.

Те, кто решил заняться производством smart-часов все же предпочитают более утилитарные функции. Так, например, новые Summit Lite от Montblanc помогают следить за здоровьем и даже улучшить свои спортивные показатели. Сейчас в смартфонах и без Montblanc миллион предложений в категории «Здоровье и спорт», скажете вы. И, конечно, будете правы.

Новые Summit Lite используют экосистему приложений и сервисов Wear OS by Google, но не только. В Montblanc разработали и собственные сервисы, среди них: Cardio Coach («Кардиотренер»), Body Energy («Энергия тела»), Sleep («Сон»), Stress («Стресс»).

«Кардиотренер», например, дает персонализированные рекомендации по тренировкам на основе вашего текущего уровня физической подготовки и делится советами в режиме реального времени, отслеживает успехи пользователей и подстраивается под них. А «Энергия тела» отслеживает уровень психического и физического утомления. Последняя функция мне лично нравится особенно.