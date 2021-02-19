Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда предлагают в ресторанах Галактиона и Элины Табидзе.

Новый ресторанный кластер на Сретенке открыла семейная пара Галактиона и Элины Табидзе в живописном двухэтажном особняке с собственной крышей, который старожилы помнят по известному проекту Simple Pleasures, расположились Lila Asia, Lila Pastry и бар Insider, на очереди — авторский ресторан и летняя веранда на крыше.

Бренд-шефом Lila, занимаюшей площадь в 1,2 тыс. кв. м, стал Режис Тригель — именно он возглавит кухню авторского ресторана и должен стать главной гастрономической интригой проекта. Так что с нетерпением ждем открытия весной. Другой звездный бренд-шеф Грегори Дуайен курирует кондитерскую Pastry c безупречными европейскими десертами — там же есть и основное меню, и завтраки.

Что касается Lila Asia, то это небольшой камерный ресторан с очень простым азиатским меню в московской интерпретации и запоминающимся интерьером в стиле роскошного минимализма от Евгении Ужеговой. Кстати, она же проектировала и все прочие пространства особняка. Название проекта Lila ассоциируется с одноименной философской игрой, связанной с познанием себя.

Какое отношение самопознание имеет к красной капусте с трюфельном маслом, имбирным креветкам с вялеными томатами и тарту пекан с карамелью, сказать сложно. Но то, что Lila станет главным центром притяжения на Сретенке для продвинутой ресторанной публики, можно говорить с уверенностью.