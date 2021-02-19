На Дону дети с инвалидностью смогут получать помощь в медучреждениях вне очереди

Депутаты Законодательного собрания приняли поправки в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области», согласно которым за детьми с инвалидностью закреплено право получать помощь в медицинских учреждениях вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

«Надеюсь, что все остальные жители области с пониманием воспримут принятие такой меры. Мне кажется, что это очень важно и с человеческой точки зрения»,— сказал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева